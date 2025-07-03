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ثقافة وفنون

تصوير 40% من أحداث مسلسل ابن النصابة بطولة كندة علوش

كندة علوش
كندة علوش

انتهت أسرة مسلسل “ابن النصابة” من تصوير ما يقرب من 40% من أحداث العمل، والذى من المقرر أن يتم عرضه خلال الموسم الدرامي الصيفي.

مسلسل ابن النصابة

وتدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول "رانيا" المحامية التي تنهار حياتها فجأة، بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن نجلهما، لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

ومسلسل "ابن النصابة" بطولة كندة علوش، انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن كندة علوش عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "إخواتي"، ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

 

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