أحمد خالد صالح ومريم الجندي يثبتان في “فلاش باك” موهبتهما بعيدًا عن شهرة والديهما

دائمًا ما يواجه أبناء النجوم في الوسط الفني شبح الاتهام بـ”الواسطة”، وارتباط أسمائهم بفرص تمنح لهم بحكم شهرة عائلاتهم قبل النظر إلى موهبتهم الحقيقية، هذه الصورة النمطية قد تلاحقهم طويلًا، وتجعل الجمهور أكثر صرامة في الحكم عليهم.

لكن هناك نماذج استطاعت كسر هذه القاعدة، وأثبتت أن الموهبة والعمل الجاد هما الفيصل، ومن أبرزها أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، ومريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي وشقيقة المخرج أحمد الجندي.

ففي حكاية فلاش باك من مسلسلما تراه ليس كما يبدو، يقدم الثنائي تجربة درامية مختلفة ومشوقة تؤكد على تطور أدواتهم وقدرتهم على إقناع الجمهور بأدائهم ليبرز اسميهما الفني بعيدا عن الارتباط بأسماء والديهما.

أداء متطور وتجربة مختلفة

حيث يجسد أحمد خالد صالح شخصية “زياد”، المصور الجنائي الذكي والماهر، الذي يجد نفسه وسط أحداث غامضة ومعقدة، العمل كشف عن تطور ملحوظ في أداء أحمد في تقديم شخصية تعاني من آثار صدمة فقدان الزوجة وما يصاحبها من مشكلات وآلام نفسية، حيث عكس أداءه نضجًا فنيا واضحا.

أما مريم الجندي، فقد وضعت بصمتها منذ أدوارها الأولى، بداية من نجاحها في “بالطو”، ثم شخصية “شادية” في “العتاولة”، وغيرها من الأدوار وصولًا إلى “فلاش باك” الذي أتاح لها مساحة واسعة لإبراز موهبتها، وأثبت أنها تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اسمها كممثلة شابة واعدة، بعيدًا عن ظل والدها أو شقيقها.

ويعكس نجاح أحمد ومريم في “فلاش باك” أن أبناء النجوم ليسوا بالضرورة أسرى الواسطة أو أنهم مجرد “أبناء عاملين”، بل يمكنهم أن يصنعوا لأنفسهم مسارًا فنيًا خاصًا، قائمًا على الموهبة والاجتهاد وهو ما سيضعهم مع مرور الوقت في مكانة بعيدة تماما عن المقارنات مع والديهما.

تفاصيل حكاية فلاش باك

وحكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

