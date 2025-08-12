الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد خالد صالح ومريم الجندي يثبتان في “فلاش باك” موهبتهما بعيدًا عن شهرة والديهما

أبطال حكاية فلاش
أبطال حكاية فلاش باك، فيتو

دائمًا ما يواجه أبناء النجوم في الوسط الفني شبح الاتهام بـ”الواسطة”، وارتباط أسمائهم بفرص تمنح لهم بحكم شهرة عائلاتهم قبل النظر إلى موهبتهم الحقيقية، هذه الصورة النمطية قد تلاحقهم طويلًا، وتجعل الجمهور أكثر صرامة في الحكم عليهم. 

لكن هناك نماذج استطاعت كسر هذه القاعدة، وأثبتت أن الموهبة والعمل الجاد هما الفيصل، ومن أبرزها أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، ومريم الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي وشقيقة المخرج أحمد الجندي.

ففي حكاية فلاش باك من مسلسلما تراه ليس كما يبدو، يقدم الثنائي تجربة درامية مختلفة ومشوقة تؤكد على تطور أدواتهم وقدرتهم على إقناع الجمهور بأدائهم ليبرز اسميهما الفني بعيدا عن الارتباط بأسماء والديهما.  

أداء متطور وتجربة مختلفة 

حيث يجسد أحمد خالد صالح شخصية “زياد”، المصور الجنائي الذكي والماهر، الذي يجد نفسه وسط أحداث غامضة ومعقدة، العمل كشف عن تطور ملحوظ في أداء أحمد في تقديم شخصية تعاني من آثار صدمة فقدان الزوجة وما يصاحبها من مشكلات وآلام نفسية، حيث عكس أداءه نضجًا فنيا واضحا.

أما مريم الجندي، فقد وضعت بصمتها منذ أدوارها الأولى، بداية من نجاحها في “بالطو”، ثم شخصية “شادية” في “العتاولة”، وغيرها من الأدوار وصولًا إلى “فلاش باك” الذي أتاح لها مساحة واسعة لإبراز موهبتها، وأثبت أنها تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اسمها كممثلة شابة واعدة، بعيدًا عن ظل والدها أو شقيقها.  

ويعكس نجاح أحمد ومريم في “فلاش باك” أن أبناء النجوم ليسوا بالضرورة أسرى الواسطة أو أنهم مجرد “أبناء عاملين”، بل يمكنهم أن يصنعوا لأنفسهم مسارًا فنيًا خاصًا، قائمًا على الموهبة والاجتهاد وهو ما سيضعهم مع مرور الوقت في مكانة بعيدة تماما عن المقارنات مع والديهما.

تفاصيل حكاية فلاش باك

وحكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية. 

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وتُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الجندي أحمد خالد صالح الفنان الراحل محمود الجندي المخرج احمد الجندي ما تراه ليس كما يبدو مريم الجندي محمود الجندي

مواد متعلقة

حكاية فلاش باك الحلقة 3، زياد يقترب من أول خيط لحل لغز مقتل زوجته

جوانا عريضة، من هي ملك في مسلسل 220 يوم؟

مواعيد عرض مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”

حكاية فلاش باك الحلقة الثانية، زياد في صدمة بعدما تواصلت معه مريم من زمن آخر

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تنقذ محتجزين بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

"الإسكان" توضح الفئات المستحقة للشقق الجديدة لمستأجري القانون القديم (فيديو)

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads