كنت فاكر إن ده العادي بتاعه، هشام ماجد يروي قصة مباراة حولته من أهلاوي إلى زملكاوي

كشف الفنان هشام ماجد خلال حواره مع برنامج فضفضت أوي الذي يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية أنه كان يشجع النادي الأهلي وهو في الثامنة من عمره.

وأضاف: “كنت أهلاوي اللي هو يعني لسه ما اتعلمتش كورة"، مؤكدا أن والده كان "زملكاوي”، ذلك قبل أن تتحول ميوله الكروية تمامًا.

وأوضح هشام أن نقطة التحول جاءت عام 1989، حين كان يشاهد مباراة حاسمة بين الأهلي والزمالك في ختام الدوري، وكان الزمالك يحتاج إلى إحراز هدفين لحصد البطولة، وأحرز الأهلي هدفًا بالفعل، وبعدها نجح الزمالك في تسجيل هدفين وحصل على الدوري، متابعًا: "حبيت الزمالك أوي ساعتها”.

وتابع ماجد مازحًا: “أنا فاكر إن ده العادي بقى.. أنا طلعت على الماتش ده ففاكر إن الزمالك هو اللي بيكسب على طول.. فشجعته فقعد سنتين بياخد الدوري وإفريقيا طلع إن دي فترة كده بعد كده بقى الاهلي بيكسب كتير والزمالك أقل شوية".

وأضاف "بس أنا من ساعتها زملكاوي.. أنا بشجع الزمالك عشان أنا بحب الزمالك”.

كما كشف هشام ومعتز أنهما تشاجرا كثيرًا بسبب انتمائهما الكروي، حيث إن هشام زملكاوي ومعتز أهلاوي، وقال معتز: “احنا اتخانقنا كتير في الماتشات”، وأكد هشام حديثه، ثم رد عليه ممازحًا: “عشان أنت مستفز، وكنت بتيجي في التصوير والزمالك يخسر وتأفور”.

برنامج فضفضت أوي

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

