أوقاف الإسماعيلية تنظم يوما ترفيهيا للأطفال المشاركين بالكتاتيب (صور)

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، يومًا ترفيهيًّا للأطفال المشاركين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم "الكتاتيب" بالمحافظة، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل الوزارة.

الهدف من اليوم الترفيهي

تهدف فاعلية اليوم الترفيهي الذي أقامته مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى تحفيز الأطفال الملتحقين بالكتاتيب والنشاط الصيفي، على المشاركة في الأنشطة الدينية وحفظ كتاب الله تعالى.

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

جانب من فعاليات اليوم الترفيهي، فيتو

هدف الأنشطة الصيفية للأطفال

وذلك في سبيل بناء طفل مميز من الناحية العلمية والترفيهية والثقافية والاجتماعية بما يسهم في تنشئة تنشئة سوية بعيدة عن الإفراط والغلو أو التفريط والتسيب.

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

ومن جانبه قام فضيلة الشيخ أحمد عبد الحكيم عبد الفتاح إمام وخطيب مسجد الطلبمات بإدارة القصاصين بالإشراف على الأطفال وذلك بصحبة فضيلة الشيخ السيد عطية عبد الحق مدير إدارة أوقاف القصاصين وفضيلة الشيخ خالد عبدالوهاب مفتش بالإدارة.

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو



وشملت أنشطة وفعاليات اليوم الترفيهي أنشطة السباحة وعدد من الأنشطة الترفيهية الرياضية.

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

جانب من فعاليات اليوم الترفيهى، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنوع الأنشطة الدعوية والترفيهية للأطفال المشاركين بالكتاتيب وحلقات التحفيظ والنشاط الصيفي بمديرية أوقاف الإسماعيلية.



وكانت قد شهدت مقارئ القرآن الكريم، المنعقدة بمساجد محافظة الإسماعيلية، إقبالًا كبيرًا من أهالى المحافظة من مختلف الأعمار وذلك لدراسة وحفظ وتلاوة آيات القرآن الكريم.

إشادة برواد مقارئ القرآن الكريم

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أن مقارئ القرآن الكريم شهدت إقبالا واسعا من رواد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

موعد إقامة المقارئ

وأضافت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أن مقارئ القرآن الكريم تقام للجمهور يوم الجمعة من كل اسبوع بعد صلاة الجمعة مباشرةً بمساجد مديرية أوقاف الإسماعيلية.

تعليم القرآن الكريم وحفظه

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ عبدالخالق عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، للعمل على تعليم القرآن الكريم والحرص على حفظه وتلاوته.

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