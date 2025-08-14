الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نشاط مكثف لواعظات الأوقاف بمساجد الإسماعيلية (صور)

نشاط مكثف لواعظات
نشاط مكثف لواعظات الأوقاف بمساجد الإسماعيلية

تشهد مساجد وبيوت الله تعالى في محافظة الإسماعيلية، نشاطا مكثفا من الواعظات التابعات لمديرية أوقاف الإسماعيلية، واللاتي يعقدن حلقات لتحفيظ القرآن، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال دروس العلم الموجهة للسيدات والفتيات والأطفال.  

رعاية فعاليات الدروس بالمساجد 

وتقام تلك الفعاليات تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث واصلت الواعظات لقاءاتهن الدعوية والتربوية في مساجد المحافظة. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

أبرز الأنشطة بالمساجد 

وشهد مسجد التوحيد الإسلامي لقاءً مع الواعظة أميمة الحجاوي في تفسير سورة الكهف، وبيان ما تحمله من مواعظ وإرشادات. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

كما شهد مسجد السلام في الإسماعيلية درس دعوي حول التحصينات بعنوان "كيف نحصن بيوتنا وأنفسنا"، تناول أهمية الأذكار والطاعات في حماية النفس والأهل من الشرور والآفات. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

كما واصل في مسجد عمر بن الخطاب شرح الأربعين النووية مع الواعظة زينب سليمان سويلم، وبيان الدروس المستفادة من الأحاديث النبوية الشريفة.
 

فيما أقيم في مسجد الرضوان لقاءً جديدًا من فقه الصلاة قدمته الواعظة إيمان عربي، موضحة أحكام الصلاة وآدابها.
 

 تأتي هذه اللقاءات في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وربط الناس بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف، وذلك في ظل متابعة مستمرة من قيادات المديرية لضمان تقديم رسالة دعوية واعية تصل إلى جميع فئات المجتمع.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف الاسماعيلية وزارة الأوقاف المصرية العمل الدعوي تفسير القران فقه الصلاة الواعظات

مواد متعلقة

فرق 100 يوم صحة بالإسماعيلية تواصل تقديم خدماتها للأسبوع الخامس (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع خطط تحسين العمل بالإدارات الصحية (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه فرع الرعاية الصحية بتخصيص الفترة الصباحية لكبار السن (صور)

أوقاف الإسماعيلية تطلق لأول مرة برنامج "أطفال حول الرسول ﷺ" (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads