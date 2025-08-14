نشاط مكثف لواعظات الأوقاف بمساجد الإسماعيلية (صور)

تشهد مساجد وبيوت الله تعالى في محافظة الإسماعيلية، نشاطا مكثفا من الواعظات التابعات لمديرية أوقاف الإسماعيلية، واللاتي يعقدن حلقات لتحفيظ القرآن، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال دروس العلم الموجهة للسيدات والفتيات والأطفال.

رعاية فعاليات الدروس بالمساجد

وتقام تلك الفعاليات تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث واصلت الواعظات لقاءاتهن الدعوية والتربوية في مساجد المحافظة.

أبرز الأنشطة بالمساجد

وشهد مسجد التوحيد الإسلامي لقاءً مع الواعظة أميمة الحجاوي في تفسير سورة الكهف، وبيان ما تحمله من مواعظ وإرشادات.

كما شهد مسجد السلام في الإسماعيلية درس دعوي حول التحصينات بعنوان "كيف نحصن بيوتنا وأنفسنا"، تناول أهمية الأذكار والطاعات في حماية النفس والأهل من الشرور والآفات.

كما واصل في مسجد عمر بن الخطاب شرح الأربعين النووية مع الواعظة زينب سليمان سويلم، وبيان الدروس المستفادة من الأحاديث النبوية الشريفة.



فيما أقيم في مسجد الرضوان لقاءً جديدًا من فقه الصلاة قدمته الواعظة إيمان عربي، موضحة أحكام الصلاة وآدابها.



تأتي هذه اللقاءات في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وربط الناس بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف، وذلك في ظل متابعة مستمرة من قيادات المديرية لضمان تقديم رسالة دعوية واعية تصل إلى جميع فئات المجتمع.

