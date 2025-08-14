القومي للبحوث الفلكية: قريبا الانتهاء من تجهيز المرصد الفلكي الجديد بأبو سمبل

أوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تطورات العمل في مشروع إنشاء المرصد الفلكي الجديد، وأعلن عن قرب الانتهاء من مرحلة تركيب الدفعة الثانية من أجهزة اختبارات المواقع الخاصة بالمشروع بفرع المعهد في أبوسمبل.

يأتي ذلك استكمالًا لمرحلة تركيب الدفعة الأولى من هذه الأجهزة فوق سفح جبل الرجوم في 18 يوليو 2024.

وأشار الدكتور رابح إلى أنه سيتم الاستفادة من الدفعة الثانية من أجهزة اختبارات المواقع لدراسة السماء فلكيًا في جنوب مصر، وتجهيزها لإنشاء مناظير فلكية قد يصل قطرها إلى متر واحد لدراسة المجموعات النجمية، خاصة الواقعة بالقرب من خط عرض 22 جنوبًا.

ونوه إلى أنه سيتم استغلال الموقع لتأهيل كوادر فلكية بصعيد مصر لخدمة البرامج البحثية بالمعهد ووكالة الفضاء المصرية، مع تنمية قدرات المعلمين لدعم البرامج العلمية والسياحية، خاصة مع تميز المنطقة بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل مرتين سنويًا، والاستعداد لحدث فلكي نادر يتمثل في كسوف كلي للشمس في 2 أغسطس 2027.

ويُعد المرصد الفلكي الكبير أحد المشروعات القومية التي تتبناها الدولة حاليًا ليكون بديلًا عن مرصد القطامية الحالي، ويعتمد على أحدث التقنيات في مجال الرصد الفلكي، كما سيتم تزويده بمنظار فلكي بمرآة قطرها 6.5 متر، ليصبح الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز من قدرات مصر على إجراء الأرصاد والاكتشافات الفلكية المتقدمة.

ويواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مشاركته المجتمعية سنويًا مع أهالي أسوان وأبوسمبل من خلال تنظيم فعاليات علمية وتثقيفية وندوات عامة بمتحف النوبة، وكلية العلوم بأسوان، ومكتبة مصر العامة بأسوان، في إطار دوره لنشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي الفلكي في المجتمع.

ويقع المرصد الجديد فوق قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء على ارتفاع يزيد عن 1600 متر، وهو أحد أعلى عشرين قمة جبلية في مصر.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2265 لسنة 2016 بتشكيل لجنة إنشاء المرصد، وتم وضع حجر الأساس للمشروع في أبريل 2024.

ويضم فريق العمل العلمي والفني للمشروع الدكتورة هادية سليم، رئيسة لجنة منظار سيناء الفلكي، والدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك، والمهندس يسري عزام، عضو لجنة المنظار، والمهندس محمد إسماعيل، والدكتور وجيه أحمد بدوي، والدكتور عبدالعزيز عيد، إلى جانب خبراء من الشركة الألمانية الموردة للأجهزة.

ويخطط المعهد كذلك لإنشاء مدينة فلكية متكاملة تضم الرصد البصري والفلك الراديوي، مع إضافة تخصصات جديدة وفقًا للتطورات العالمية في هذا المجال.

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة البحث العلمي في دعم المشروعات القومية، وخاصة تلك التي تعزز مكانة مصر العلمية على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة للدولة، حيث تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية البحثية في مصر، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للعمل في هذه المشروعات.

