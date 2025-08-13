الأربعاء 13 أغسطس 2025
أخبار مصر

استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أعلن  مكتب التنسيق فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، غدا الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:
 

ويتم استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقًا للشروط والضوابط التالية:


1 حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه.
2- تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة فة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.
3- تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى طبقًا لنص المادة
(5) من القانون رقم (10) لسنة 2018م والتي يُعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
4- مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بهذا الشأن.
5- يمكن للطالب التظلم من قرار الجامعة أمام لجنة مركزية تشكل لهذا الغرض من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
6- بعد القبول المبدئي لتحويل الطالب تتقدم الجامعة بخطاب رسمي مجمع دوريا لمكتب التنسيق للتحقق من صحة بيانات الشهادة الثانوية ولا يكون التحويل نهائيا إلا بعد ورود إفادة كتابي من مكتب التنسيق عن صحة هذه البيانات.
 وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتيسير على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بـموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك للتيسير على الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025.

ويُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
● حساب الوزارة على فيسبوك
● حساب الوزارة على إنستجرام
● حساب الوزارة على منصة إكس
● حساب الوزارة على منصة ثريدز

 

