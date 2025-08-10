البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانا عن حدوث هزة أرضية، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الأحد فى تمام الساعة 7:54 مساء هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر على بعد 877 كيلو متر من شمال مرسى مطروح وبعمق 10.9 كم وفى خط عرض 39.19 شمال وخط طول 28.09 شرقا.

ولم يرد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ



وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط.



والتى تؤثر على "مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط"، ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر وأحدث دمارا محدودا فى مدن الإسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.



وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.



وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصر والسعودية وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة.

