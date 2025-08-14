فتح تسجيل رغبات تقليل الاغتراب، وهذه شروط التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

مرحلة تقليل الاغتراب، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفق الضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.



ويتساءل بعض طلاب المرحلة الأولي والثانية عن الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة



يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

ضوابط تقليل الاغتراب 2025

وتشمل ضوابط تقليل الاغتراب ما يلي:

• يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًّا فقط.

• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب (التحويل) لمرة واحدة فقط.

• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

ضوابط التحويل إلي المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص، أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

• مراعاة الطاقة الاستيعابية.

• الالتزام بنسبة القبول المحددة.

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتيسير على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.



وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بـموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك للتيسير على الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025.

