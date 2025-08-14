الخميس 14 أغسطس 2025
تطورات جديدة في ملف انتقال جناح بايرن ميونخ إلى النصر السعودي

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، حصل على الضوء الأخضر من ناديه من أجل المضي قدمًا في إجراءات انتقاله إلى النصر السعودي.

وسعى النصر لحسم صفقة كومان على مدار الأيام الماضية، بينما مرت المفاوضات بأكثر من منعطف، وكادت أن تفشل بسبب موقف إدارة البايرن.

لكن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو والمختص بأخبار الانتقالات، أشار إلى أن اللاعب حصل على موافقة بايرن من أجل السفر اليوم لاستكمال إجراءات انتقاله للنصر.

وأضاف عبر حسابه على "إكس"، أن النجم الفرنسي سيغادر مدينة ميونخ خلال الساعات المُقبلة، لكي يتمم عملية الانتقال.

وأوضح أن الصفقة من المتوقع أن تبلغ في حدود 30 مليون يورو، بعقد لمدة 3 سنوات يربط كومان بالنادي السعودي.

يذكر أن النصر نجح في حسم 4 صفقات منذ بداية الميركاتو الصيفي، من خلال تعاقده مع عبدالملك الجابر ونادر الشراري، وجواو فيليكس وإينيجو مارتينيز.

