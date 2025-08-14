الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

تفاصيل مطاردة شباب
تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات

في واقعة أثارت جدلا واسعا وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر مقطع فيديو لمطاردة مثيرة على طريق الواحات تريند "فيسبوك"، بعدما أقدمت ثلاث سيارات على ملاحقة سيارة بداخلها ثلاث فتيات، في محاولة لإجبارهن على التوقف، ما أسفر عن وقوع حادث مروع وإصابة اثنتين منهن بجروح وكسور، إضافة إلى تهشم واجهة السيارة بعد اصطدامها بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

رنا إبراهيم، إحدى الفتيات، روت تفاصيل ما جرى، موضحة أنها كانت برفقة صديقتيها "نزال" و"حبيبة" يتناولن القهوة في أحد المقاهي بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، ولاحظن وجود ثلاثة شبان يضايقونهن، فقررن مغادرة المكان، لكن المفاجأة أن الشبان تتبعوهن بسياراتهم، وبدأوا في مضايقتهن على الطريق، مع تهديدات صريحة من أحدهم قائلًا: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك".

ورغم محاولات رنا الهرب، ضيقوا الخناق عليهن وحاصروهن، حتى اصطدمت سيارتها بسيارة نقل متوقفة على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

وأكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا بقسم الشرطة، وأنهن لن يتنازلن عن حقهن، مشددة على أنهن كن على بعد خطوة من الموت.

مقطع الفيديو الذي أظهر لحظة اصطدام سيارة الفتيات بسيارة النقل

الأجهزة الأمنية بالجيزة باشرت فحص مقطع الفيديو الذي أظهر لحظة اصطدام سيارة الفتيات بسيارة النقل، بينما كان مصور المقطع يعلق: "البت عملت حادثة، خلوها عملت حادثة"، في إشارة إلى المطاردة التي سبقت الحادث. وقد توقف بعض السائقين المارين لمساعدتهن وإخراجهن من السيارة بعد الحادث مباشرة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقع التواصل الاجتماعي 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر واقع التواصل الإجتماعي

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 73 متهما في خلية التجمع لـ13 أكتوبر

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟

غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads