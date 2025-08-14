تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

في واقعة أثارت جدلا واسعا وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر مقطع فيديو لمطاردة مثيرة على طريق الواحات تريند "فيسبوك"، بعدما أقدمت ثلاث سيارات على ملاحقة سيارة بداخلها ثلاث فتيات، في محاولة لإجبارهن على التوقف، ما أسفر عن وقوع حادث مروع وإصابة اثنتين منهن بجروح وكسور، إضافة إلى تهشم واجهة السيارة بعد اصطدامها بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

رنا إبراهيم، إحدى الفتيات، روت تفاصيل ما جرى، موضحة أنها كانت برفقة صديقتيها "نزال" و"حبيبة" يتناولن القهوة في أحد المقاهي بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، ولاحظن وجود ثلاثة شبان يضايقونهن، فقررن مغادرة المكان، لكن المفاجأة أن الشبان تتبعوهن بسياراتهم، وبدأوا في مضايقتهن على الطريق، مع تهديدات صريحة من أحدهم قائلًا: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك".

ورغم محاولات رنا الهرب، ضيقوا الخناق عليهن وحاصروهن، حتى اصطدمت سيارتها بسيارة نقل متوقفة على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

وأكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا بقسم الشرطة، وأنهن لن يتنازلن عن حقهن، مشددة على أنهن كن على بعد خطوة من الموت.

مقطع الفيديو الذي أظهر لحظة اصطدام سيارة الفتيات بسيارة النقل

الأجهزة الأمنية بالجيزة باشرت فحص مقطع الفيديو الذي أظهر لحظة اصطدام سيارة الفتيات بسيارة النقل، بينما كان مصور المقطع يعلق: "البت عملت حادثة، خلوها عملت حادثة"، في إشارة إلى المطاردة التي سبقت الحادث. وقد توقف بعض السائقين المارين لمساعدتهن وإخراجهن من السيارة بعد الحادث مباشرة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

