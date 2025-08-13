إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميكروباص بالقليوبية (صور)

شهدت منطقة عرب العليقات بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر لتلقى العلاج.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارتين وإعادة الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثيقيل "تريلا" وأخرى ميكروباص، بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة.

انتقلت على الفور قوات الامن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر لتلقى العلاج، بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز الخانكة.

