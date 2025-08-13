الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية الجمعة المقبل

بطولة كأس مصر للتجديف
بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية، فيتو

تشهد بحيرة التمساح في محافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة المقبل انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية، والتي ينظمها الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي.    

زوجة تنهي حياة زوجها بـ الطفاية في الإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تحيل عددا من المقصرين بوحدة أبوصوير البلد للتحقيق (صور)

مكان إقامة البطولة  

تُقام المنافسات في مياه قناة السويس وبحيرة التمساح، حيث يتنافس على اللقب كل من نوادي المعادي وطلائع الجيش من القاهرة، والقناة الرياضي بالإسماعيلية، ونادي بورتوفيق بالسويس، ومن الإسكندرية نادي اليخت المصري والبنك الأهلي.    

استعدادات مكثفة لبطولة كأس مصر للتجديف  

وتشهد البطولة أجواءً مميزة مع استعدادات مكثفة من جميع الفرق المشاركة، حيث يشارك فيها اللاعبون واللاعبات في جميع المراحل العمرية، من البراعم والناشئين وحتى العمومي، وذلك في مختلف قوارب التجديف، وسط توقعات بمنافسات قوية وإثارة على مدار يومي البطولة.  

دعوة عامة لحضور البطولة  

ومن جانبه دعا الاتحاد المصري للتجديف جماهير الرياضة وعشاق التحدي للحضور ومتابعة المنافسات من قلب الحدث، للاستمتاع بالأجواء الحماسية وروح المنافسة على مياه الإسماعيلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس مصر للتجديف الاسماعيلية بالاسماعيلية قناة السويس بحيرة التمساح مياه الإسماعيلية الاتحاد المصري للتجديف

مواد متعلقة

زوجة تنهي حياة زوجها بـ الطفاية في الإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تحيل عددا من المقصرين بوحدة أبوصوير البلد للتحقيق (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في التفتيش على محال بيع الأسماك (صور)

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads