انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية الجمعة المقبل

تشهد بحيرة التمساح في محافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة المقبل انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية، والتي ينظمها الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي.

مكان إقامة البطولة

تُقام المنافسات في مياه قناة السويس وبحيرة التمساح، حيث يتنافس على اللقب كل من نوادي المعادي وطلائع الجيش من القاهرة، والقناة الرياضي بالإسماعيلية، ونادي بورتوفيق بالسويس، ومن الإسكندرية نادي اليخت المصري والبنك الأهلي.

استعدادات مكثفة لبطولة كأس مصر للتجديف

وتشهد البطولة أجواءً مميزة مع استعدادات مكثفة من جميع الفرق المشاركة، حيث يشارك فيها اللاعبون واللاعبات في جميع المراحل العمرية، من البراعم والناشئين وحتى العمومي، وذلك في مختلف قوارب التجديف، وسط توقعات بمنافسات قوية وإثارة على مدار يومي البطولة.

دعوة عامة لحضور البطولة

ومن جانبه دعا الاتحاد المصري للتجديف جماهير الرياضة وعشاق التحدي للحضور ومتابعة المنافسات من قلب الحدث، للاستمتاع بالأجواء الحماسية وروح المنافسة على مياه الإسماعيلية.

