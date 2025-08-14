الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

في السابعة من عمرهما، طفلان يحققان بطولة مصر في الكيك بوكس بالقليوبية

أبطال المستقبل بالقليوبية،فيتو
أبطال المستقبل بالقليوبية،فيتو

في مشهد يعكس قوة الإرادة وروح التحدي لدى الأطفال، كرّم الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أصغر لاعبين يحققان بطولة كأس مصر في رياضة الكيك بوكس، وهما عشري حسين عشري الأشرم ومروان عماد حمدي، وكلاهما في السابعة من عمره.

تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

أبطال المستقبل بالقليوبية.. طفلان يرفعان كأس مصر في الكيك بوكس

وجاء التكريم بعد سلسلة من الإنجازات التي حققها اللاعبان رغم حداثة سنهما، حيث حصدا المراكز الأولى في بطولات ودية ورسمية، منها البطولة الودية بمركز شباب مدينة بنها، وبطولة نادي بنها الرياضي على ملاعب كلية التربية الرياضية، وبطولة كأس مصر الرسمية بإستاد القاهرة.

بالإضافة إلى بطولة القطاعات الكبرى – مستوى A، وهي أكبر بطولات القطاعات على مستوى الجمهورية، والتي أحرزا خلالها ميداليتين وتأهلا لبطولة الجمهورية، ليصل رصيدهما إلى 5 ميداليات في 4 بطولات.

وخلال التكريم، التقى الدكتور وليد الفرماوي، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية، باللاعبين وأسرتهما، وأشادا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الطفلان، مؤكدين أن ما حققاه في هذه السن المبكرة يمثل نموذجًا يحتذى في العزيمة والطموح.

ويمثل اللاعبان أكاديمية بويكا للتدريب، ويجيدان أكثر من أسلوب قتالي في اللعبة، وهو ما أهلهما للتفوق في مختلف المنافسات. 

وقال اللاعب عشري حسين: "فخور بأنني رفعت اسم مصر في بطولات كبيرة، وأحلم بالانضمام إلى المنتخب القومي والمنافسة عربيًا وإفريقيًا ودوليًا حتى أصبح بطل العالم."

أما زميله مروان عماد، فأكد قائلًا: "هدفي أن أرفع علم مصر في كل بطولة، وأكون من أفضل لاعبي الكيك بوكس في العالم".

وفي كلمته، أشاد حسين عشري، والد اللاعب عشري، بإنجاز نجله وصديقه مروان، قائلًا: "ما حققه الطفلان في هذه السن الصغيرة هو مصدر فخر لنا جميعًا، ويعكس المناخ الرياضي الإيجابي الذي توفره الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دعم للرياضة والرياضيين، واهتمام خاص باكتشاف المواهب ورعايتها".

وتواصل الدولة جهودها لدعم الأبطال الصغار في مختلف الألعاب، عبر تطوير البنية التحتية الرياضية، وتنظيم البطولات المحلية والدولية، وتوفير الفرص للاعبين لتمثيل مصر في المحافل الكبرى، بهدف رفع راية الوطن عاليًا في كل ميادين الرياضة.

