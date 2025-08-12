محافظ القليوبية يكرم 3 سائقين لإنقاذهم مصنع أحذية من الحريق بالخانكة

كرم محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، اليوم ثلاثة من سائقي اللوادر التابعين لمجلس مدينة الخانكة، تقديرًا لجهودهم البطولية في السيطرة على حريق مصنع أحذية بمدينة الخانكة صباح اليوم، حيث كرم المحافظ كل من سامح أحمد عبد الرحمن، وعمرو رضا أحمد، وسعد ناصر صبحي السائقين بمجلس مدينة الخانكة.

محافظ القليوبية يكرم ثلاثة سائقي لودر لجهودهم البطولية في إخماد حريق مصنع الاحذية بالخانكة



وأكد محافظ القليوبية أن تكريم هؤلاء السائقين يأتي تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم، حيث سارعوا بالوقوف جنبًا إلى جنب مع قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، ومنع انتشار النيران، مما ساهم في حماية الأرواح والممتلكات.



وقد منح المحافظ شهادات تقدير ومكافآت مالية للسائقين الثلاثة، مشيدًا بروحهم العالية وإحساسهم بالمسئولية.



وأشار المحافظ إلى أن هؤلاء الموظفين ضربوا مثالًا يحتذى به في الإخلاص والانتماء، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتشجيع كل من يساهم في خدمة الوطن وحماية أبنائه.

