رياضة

بعد الفوز أمام سيراميكا كليوباترا، موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك وسيراميكا، حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، على إستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب، يوم السبت الموافق 16 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدقيقة 3 تصدى القائم لفرصة هدف محقق لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي. 

وفي الدقيقة 25 سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك تسديدة قوية كادت أن تسكن شباك سيراميكا قبل أن يتدخل عمرو السولية لإنقاذ مرمي فريقه.

وسدد ناصر ماهر كرة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع لكنها مرت بجوار القائم لحارس سيراميكا. 

سجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الأول أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 97 عن طريق محمد شحاتة. 

 

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد  وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

 

