كرة اليد، منتخب مصر يلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال الناشئين

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، حسم المنتخب الوطني  لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، للدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

ووصل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، خلف منتخب الدنمارك صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين.

وتقام مباراة مصر وإسبانيا في الـ 7:30 مساء يوم الخميس المقبل، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتعادل المنتخب الوطني منذ قليل أمام الدنمارك بنتيجة (29-29)، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط محتلا المركز الثالث.

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 5 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية: 
حراس المرمى: 
یوسف عبدالهادي
عمر فتحي
عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:
عمر مصطفى بركة 
حازم الصباغ

ظهير أيسر:
أحمد حلمي مصبح
عادل أحمد سعد
يحيى الكردي

صانع الألعاب:
يوسف عبدالغني
حمزة وليد المرسى

ظهير أيمن:
محمد عدلان
يوسف عمرو «2008» 
سيف الدين جلال
كريم حمدي السيد

جناح أيمن:
زیاد أحمد عواد
عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:
محمد أحمد إسماعيل
حسين محمد
على مدبولي.

