استمرار غياب رمضان صبحي، قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

موعد مباراه ببراميدز والإسماعيلي

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الفريق خلال المباراة:

محمد حمدي.. لاستمرار الإيقاف

وليد الكرتي.. للإيقاف مباراتين

عبد الرحمن جودة.. لاستمرار التأهيل

رمضان صبحي.. لاستمرار التأهيل

