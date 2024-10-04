الجمعة 04 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الكمثرى، تعزز صحة القولون وتحمى من أمراض القلب

الكمثرى
الكمثرى

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وعادة تقدم على حالتها أو تستخدم فى تزيين الحلوى.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

أهمية تناول الكمثرى 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمثرى من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وتتميز بنكهتها اللذيذة وفوائدها العديدة.

 

فوائد الكمثرى 

فوائد الكمثرى للصحة 

وأضافت منى أيمن، أن من فوائد الكمثرى للصحة:-

  • الكمثرى مصدر جيد للألياف الغذائية، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، هذه الألياف تساهم في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم في تحسين صحة القولون والحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب القولون.
  • الألياف التي توجد في الكمثرى تساعد أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تناول الكمثرى بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية.
  • الكمثرى تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم على مكافحة العدوى.
  • كما تساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يلعب دور مهم في تحسين صحة الجلد وتسريع عملية شفاء الجروح.
  • تناول الكمثرى يعد خيار ممتاز للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه، فهي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وتوفر الشعور بالشبع لفترات أطول بفضل محتواها العالي من الألياف، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة.
  • احتواء الكمثرى على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C يساعد في تقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة، مما يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.
  • الكمثرى غنية بالألياف التي تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض، يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، حيث تساعد في منع ارتفاع مستويات السكر بشكل مفاجئ بعد تناول الطعام.
  • الكمثرى تحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام، مثل فيتامين K والبوتاسيوم، اللذين يساهمان في تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.
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