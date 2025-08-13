بتوجيهات محافظ قنا، انطلاق المرحلة الثانية لقبول طلاب مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بفتح القبول للمرحلة الثانية لمدارس التمريض من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للإلتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات المحافظة إلى ٢٦٠ درجة، وذلك في مدارس التمريض بمركز أبوتشت، فرشوط، الوقف نقادة ومركز دشنا.

مشيرًا إلى أن التقديم يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى انتقاء العناصر الأكثر تأهيلًا، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن ( ٢٦٠ ) درجة بتلك المدارس،مع ضرورة أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة، يُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا بتاريخ إصدار لا يقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، ويُحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من جميع مراحل التنسيق والاختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة.

منع التحويلات أثناء الدراسة

مؤكدًا أنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى خلال مدة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على سبع درجات على الأقل من عشرة في كل اختبار، بالإضافة إلى إختبار الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن سبعين في المئة

مضيفًا بأنه لا يُعد الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد إجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة والذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة وسرعة رد الفعل والمظهر العام واللباقة ومهارات التواصل وسلامة النطق والتناسق الجسدي ومجموعة من المعلومات العامة، وتُجرى تلك التقييمات من خلال لجنة متخصصة، كما يُشترط إجتياز الكشف الطبي وإختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يُجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تُعلن النتيجة إلا بعد الإنتهاء من كل تلك المراحل واستكمال كافة المستندات المطلوبة، مع التأكيد علي أنه لا يوجد أي استثناءات من شروط وإختبارات القبول

موضحًا إلي أنه سوف يتم مراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول عند تحديد أعداد المقبولين وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان، ويُشترط توقيع ولي الأمر على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم، علي أن يتم التقديم يوم الخميس ١٤ أغسطس للطلاب الحاصلين علي مجموع من ٢٦٦ إلى ٢٦٥ وعلى أن يكون التقديم يوم السبت ١٦ أغسطس للطلاب الحاصلين علي ٢٦٤ إلى ٢٦٣ وعلى أن يكون يوم الأحد للطلاب الحاصلين على ٢٦٢ إلى ٢٦٠.

وأضاف وكيل الوزارة إلى ضرورة تقديم الملف من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد وصورة منها، وصورتين من شهادة الإعدادية، وصورة من الشهادة الإبتدائية أو مستخرج رسمي منها، وعدد عشر صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

ولا يُسمح باسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يُطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.