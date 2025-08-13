الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: حريق محدود بمستشفى حلوان العام

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة الكاملة على حريق محدود اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

الإخلاء الآمن من خلال طاقم المستشفى 

 

وأكدت الوزارة التعامل مع الحادث وفقًا للبروتوكولات المهنية المتبعة، حيث تضمنت الإجراءات الفورية، الإخلاء الآمن من خلال طاقم المستشفى الذي نفذ عملية إخلاء المرضى بسرعة ودقة، مع ضمان سلامتهم الكاملة، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات المختصة، بما في ذلك قوات الدفاع المدني، للسيطرة على الحريق.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الفورية المتبعة تضمنت نقل 16 مريضًا عبر سيارات إسعاف مجهزة، تحت إشراف طبي متخصص، إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر للتأمين الصحي، والتبين المركزي، مع ضمان استقرار حالتهم الصحية واستمرار تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

لمخالفات جسيمة، الصحة تغلق مستشفى بالجيزة وعيادة غير مرخصة بالمنوفية

الصحة تستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يجري حاليًا تقييم شامل للحادث لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الأمان والجودة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ الإجراءات القياسية في إدارة الأزمات، مع الحرص على سلامة المرضى واستدامة تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الصحية الرعاية المركزة حريق محدود محافظة القاهرة مستشفى حلوان العام مستشفي حلوان

مواد متعلقة

لمخالفات جسيمة، الصحة تغلق مستشفى بالجيزة وعيادة غير مرخصة بالمنوفية

نتائجه على المرضى مذهلة، لقاح جديد يمنع تكرار الإصابة بـ 3 أنواع من السرطان

الصحة تستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027

وزارة الصحة تعلن تفاصيل الحركة الاستثنائية للأطباء المقيمين 2025

رئيس هيئة الدواء يبحث مع السفير الأوزبكي سبل التعاون المشترك

الصحة تعلن خطة لخفض الولادات القيصرية إلى النصف بنهاية 2025

الرقابة الصحية: خدمات “التطبيب عن بُعد” لم تعد رفاهية

نائب وزير الصحة تتفقد مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

نائب يتهم الحكومة في سؤال برلماني بالتلاعب بأرقام معدل الفقر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads