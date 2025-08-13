الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية يستعرض خطة رفع جاهزية مواجهة الأزمات والكوارث

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لوكلاء الوزارات ورؤساء شركات المرافق، للتأكد من مستوى الجاهزية والاستعداد الكامل لمجابهة الأزمات والكوارث والتعامل الفوري معها في حالة وقوعها.

محافظ الدقهلية يجتمع بوكلاء الوزارات ورؤساء المرافق لرفع جاهزية مواجهة الأزمات والكوارث 

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير شاملة من كافة المديريات الخدمية وقطاعات المرافق، كل على حدة، بالإضافة إلى تقرير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، حيث جرت مناقشة خطط الطوارئ بالتفصيل، مع الوقوف على مدى جاهزيتها للتنفيذ.

الدولة لا تقبل المفاجآت في إدارة الأزمات

وأكد "المحافظ" أن الدولة لا تقبل المفاجآت في إدارة الأزمات، مشددًا على أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، قائلًا: "هدفنا أن نكون على أتم استعداد في أي وقت للتعامل مع أي موقف طارئ".

التطبيق العملي على الطبيعة هو الضمانة الحقيقية

كما وجه اللواء "مرزوق" بضرورة تنفيذ تدريبات عملية وميدانية على خطط الطوارئ، موضحًا أن التطبيق العملي على الطبيعة هو الضمانة الحقيقية لقياس كفاءة هذه الخطط وفاعليتها في أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

