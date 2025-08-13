الشرطة اليونانية تطلق قنابل الغاز على نشطاء داعمين لفلسطين

أطلقت الشرطة اليونانية قنابل الغاز على نشطاء داعمين لفلسطين، بعد إغلاق ميناء فولوس احتجاجًا على هبوط سفينة كراون إيريس الإسرائيلية.

ونظمت مظاهرات في عدد من المناطق والمدن السورية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي وتدخلاته في سوريا، ورفضًا لتقسيم الأراضي السورية.

وفي الوقت ذاته، نظم عدد من المواطنين تظاهرة كبرى في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون تنديدًا بسياسة التجويع التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة مطالبين بوقف الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية.



وقبل وقت سابق، تجمع متظاهرون في محطات قطار عدة بهولندا، احتجاجًا على تواصل حرب "الإبادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووجهوا دعوات لإنهاء المجاعة في غزة.

احتجاجات لرفض تواصل حرب "الابادة الجماعية" علي غزة

وفي الوقت ذاته، شهدت العاصمتان الألمانية برلين، والنمساوية فيينا، تظاهرات دعما لقطاع غزة، ورفضا لحرب التجويع التي تفرضها إسرائيل على أهالي القطاع المحاصر.

حركات احتجاجية في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالمجاعة

واستخدمت الشرطة الألمانية القوة ضد متظاهرين مؤيدين لـ فلسطين تجمعوا بالقرب من نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة في وسط برلين للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالحصار المفروض، والذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق في القطاع، مع تسجيل مزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية يوميا.

وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين، وطالبوا بإنهاء أزمة الجوع في غزة.ورفعت لافتات كتب عليها: "إسرائيل تجوع غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"افتحوا البوابات".

وتدخل نحو 120 شرطيا خلال التظاهرة التي شارك فيها ما يقرب من 300 شخص. وشوهد عدد من الضباط وهم يلكمون ويركلون بعض المتظاهرين.

أما في النمسا، فقد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.