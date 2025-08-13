الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: مياه النيل مسألة حياة لمصر ولن نغفل عن حقنا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القمة المصرية الأوغندية التي عقدت أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي، استهدفت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على حرص مصر على الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، مؤكدًا أن القاهرة ليست ضد مشروعات التنمية في أي من دول حوض النيل، بل تدعمها وتساندها، خاصة دول النيل الجنوبي.

وأضاف رئيس الوزراء أن التحدي الرئيسي يتمثل في ملف النيل الشرقي أو النيل الأزرق، مشددًا على أن مصر لن تغفل عن حقها في مياه النيل، وأن هذا الأمر يمثل "قضية حياة" للشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة ستعمل بكل السبل لضمان هذه الحقوق.

