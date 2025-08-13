وزير الخارجية يكشف موعد وجدول أعمال المؤتمر الدولي لإعمار غزة

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل الإقدام على أي خطوة أخرى تتعلق بوضع القطاع بعد الحرب.

التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

جاء ذلك في تصريحات بحسب "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، قال فيه: "بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، سنستضيف مؤتمرا دوليا في مصر لمناقشة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة".

وتابع: "نعد لمؤتمر يستمر ليومين، لكن النقطة المحورية الآن هي وقف إطلاق النار".

من سيحكم غزة بعد وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب؟

وأردف عبد العاطي: "رؤيتنا تتمحور حول 3 محاور أولها يتعلق بالترتيبات الأمنية في غزة، واستكمال الأمن الموجود في القطاع، وثانيها هو الحديث عن الحوكمة، ومن سيحكم غزة بعد وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب".

واستطرد: "أما المحور الثالث فهو تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، وتطبيق الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، التي أقرها ودعمها المجتمع الدولي بأكمله".

وقال وزير الخارجية: "نأمل أن يعقد هذا المؤتمر على مدار يومين، يتم في اليوم الأول عقد 4 ورش عمل تتناول كل ما يتعلق بغزة".

وأوضح بدر عبد العاطي أن "إحدى هذه الورش ستتناول الترتيبات الأمنية وحوكمة غزة، وستتناول ورشة أخرى دور القطاع الخاص في إعادة إعمار غزة، وثالثة حول كيفية التمويل، أما الرابعة فستركز بشكل رئيسي على الإنعاش المبكر، نظرا لأهميته البالغة في الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء هذه الحرب".

تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لبقاء الناس في وطنهم

وشدد عبد العاطي على "ضرورة العمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لبقاء الناس في وطنهم، من خلال توفير الملاجئ، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية، ومعالجة المياه، ومياه الشرب، وما إلى ذلك".

ولفت إلى أن "اليوم الثاني من المؤتمر سيتضمن جلسة رفيعة المستوى، يليها جلسة وزارية. ولدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلينا كداعمين مشاركين للمؤتمر، ومنهم من انضم إلينا مؤخرا في ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية".

