السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التركي في العلمين

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التركى، فيتو

 استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بمدينة العلمين.

 وعقد عبد العاطى وفيدان جلسة مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية - التركية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى غزة، وليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي.

العلاقات المصرية - التركية غزة القرن الإفريقى وليبيا وسوريا والسودان

