وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

أدان الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

وأكد عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى هاكان فيدان اليوم بمدينة العلمين الجديدة، على سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقف إطلاق النار في لبنان

وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا ضرورة احترام السودان وسيادة أراضيه.

وأكد ضرورة إطلاق عملية ذات ملكية ليبية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

