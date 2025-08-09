وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يوجد توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية.

العلاقات المصرية مع تركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، فى مدينة العلمين الجديدة اليوم، أن العلاقات المصرية مع تركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي، منوهًا بأنه عقد مع نظيره التركي جولة مباحثات مثمرة.

وأضاف أن التنسيق المشترك مع تركيا يركز على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أنه أطلع نظيره التركي على جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

اتفاق مصري تركي على إدانة قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على غزة

وأعلن عبد العاطى أنه يوجد اتفاق مع تركيا على إدانة قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على غزة، مرحبًا بكل دعم لإدخال المساعدات في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة رفع إسرائيل القيود عن كافة المعابر إلى غزة، قائلًا: “على إسرائيل رفع القيود المفروضة على معابر قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية”.

تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية لوقف قرار الكابينت احتلال قطاع غزة

كما شدد وزير الخارجية على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف، وأهمية تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية لوقف قرار الكابينت احتلال قطاع غزة.

