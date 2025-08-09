السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التركي، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يوجد  توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية.

العلاقات المصرية مع تركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، فى مدينة العلمين الجديدة اليوم، أن العلاقات المصرية مع تركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي، منوهًا بأنه عقد مع نظيره التركي جولة مباحثات مثمرة.

وأضاف أن التنسيق المشترك مع تركيا يركز على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أنه أطلع نظيره التركي على جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

اتفاق مصري تركي على إدانة قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على غزة

وأعلن عبد العاطى أنه يوجد اتفاق مع تركيا على إدانة قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على غزة، مرحبًا بكل دعم لإدخال المساعدات في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة رفع إسرائيل القيود عن كافة المعابر إلى غزة، قائلًا: “على إسرائيل رفع القيود المفروضة على معابر قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية”.

تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية لوقف قرار الكابينت احتلال قطاع غزة

كما شدد وزير الخارجية على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف، وأهمية تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية لوقف قرار الكابينت احتلال قطاع غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي تهجير الفلسطينيين خط أحمر على إسرائيل رفع القيود العلاقات المصرية مع تركيا احتلال قطاع غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التركي في العلمين

بيان عاجل للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات بغزة

وزير الخارجية الهولندي: حكومة نتنياهو تخسر أوروبا بالكامل

وزير الخارجية الأمريكي يرحب بموافقة الكابينت على احتلال غزة ويحمل فرنسا المسؤولية

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads