خارج الحدود

وزير الخارجية يستعرض تفاصيل خطة إدارة مؤقتة لقطاع غزة

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن إدارة قطاع غزة ستتولاها 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وذلك لفترة انتقالية مؤقتة مدتها ستة أشهر.

 

توحيد الموقف الفلسطيني في خطة ومستقبل غزة

وأوضح عبد العاطي،  في تصريحات خاصة لقناة سكاي نيوز عربية اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني، مشددًا على أن غزة والضفة الغربية تمثلان وحدة عضوية لا تتجزأ. 

اختيار الشخصيات التي تدير قطاع غزة

وأضاف أن اختيار الشخصيات سيتم بناءً على الكفاءة والخبرة، بعيدًا عن الانتماءات السياسية، بهدف ضمان تسيير شؤون القطاع بكفاءة خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية حراكًا سياسيًا مكثفًا على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف التوصل إلى ترتيبات تضمن إعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار ومحاولة وقف إطلاق النار، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

