وزير الخارجية يستعرض تفاصيل خطة إدارة مؤقتة لقطاع غزة

كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن إدارة قطاع غزة ستتولاها 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وذلك لفترة انتقالية مؤقتة مدتها ستة أشهر.

توحيد الموقف الفلسطيني في خطة ومستقبل غزة

وأوضح عبد العاطي، في تصريحات خاصة لقناة سكاي نيوز عربية اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني، مشددًا على أن غزة والضفة الغربية تمثلان وحدة عضوية لا تتجزأ.

اختيار الشخصيات التي تدير قطاع غزة

وأضاف أن اختيار الشخصيات سيتم بناءً على الكفاءة والخبرة، بعيدًا عن الانتماءات السياسية، بهدف ضمان تسيير شؤون القطاع بكفاءة خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية حراكًا سياسيًا مكثفًا على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف التوصل إلى ترتيبات تضمن إعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار ومحاولة وقف إطلاق النار، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.