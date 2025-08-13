ضبط قائد سيارة ربع نقل سار عكس الاتجاه بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية، من ضبط قائد سيارة "ربع نقل" ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة أبو حماد، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبعد التحريات والفحص، تبين أن السيارة سارية التراخيص، بينما قائدها سائق ورخصة قيادته منتهية ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالواقعة لاختصار الطريق.

و تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على سلامة الطرق والانضباط المروري.

