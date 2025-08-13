الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد سيارة ربع نقل سار عكس الاتجاه بالشرقية

المتهم
المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية، من ضبط قائد سيارة "ربع نقل" ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة أبو حماد، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبعد التحريات والفحص، تبين أن السيارة سارية التراخيص، بينما قائدها سائق ورخصة قيادته منتهية ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية. 

وبمواجهته اعترف بقيامه بالواقعة لاختصار الطريق.

ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

بمضبوطات 62 ألف عبوة، ضبط عناصر جنائية بالإسكندرية والبحيرة لترويجهم السجائر المهربة

و تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على سلامة الطرق والانضباط المروري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السير عكس الاتجاه ضبط قائد سيارة محافظة الشرقية مخالفات المرور السلامة على الطرق وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

بمضبوطات 62 ألف عبوة، ضبط عناصر جنائية بالإسكندرية والبحيرة لترويجهم السجائر المهربة

سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات وترويجها في البحيرة

ضبط عنصر جنائي بأسيوط لغسل 35 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي

ضبط حداد بالجيزة لتصنيعه الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص

ضبط عاطل بالغربية لاتهامه بانتحال صفة موظف وتقديم وعود وهمية للعمل بالخارج

ضبط سائق طارد سيدة وتعدى عليها بالسب بالدقهلية

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads