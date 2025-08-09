وزير البترول يتابع توسعات ميناء الحمراء بالعلمين

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ميناء الحمراء البترولى بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات الجارية التي تقوم بها شركة ويبكو المشغلة للميناء بهدف تحويله لمركز محورى ومنطقة لوجيستية لتخزين وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط.

ميناء الحمراء البترولى بمدينة العلمين الجديدة

عقد الوزير اجتماعًا ضم المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وعدد من قيادات القطاع، وأحمد عادل مستشار حكومة إمارة الفجيرة وعدد من مسئولي مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز، حيث شدد على أهمية تكثيف الجهود للإسراع في الإجراءات والخطوات التنفيذية لمشروع مركز تخزين وتداول وتجارة الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء وذلك على غرار تجربة ميناء الفجيرة والذى يعد أهم مركز عالمى لتجارة البترول.

ووجه الوزير بسرعة وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ مراحل المشروع مع الاستفادة من نظم ميناء الفجيرة في الإدارة والتشغيل وشهادات الاعتماد الدولية وتطبيق أحدث أنظمة السلامة.

ومن جانبه أوضح أحمد عادل، مستشار حكومة إمارة الفجيرة، أن الاجتماعات خلال الفترة الماضية كانت مثمرة وبناءة، وأسفرت عن تحديد أولويات التنفيذ، مشيرًا إلى التعاون الكامل من جانب مسئولي قطاع البترول. وأضاف أن المقومات والإرادة متوافرة لدى الجانبين لإنجاح المشروع وتسريع تنفيذه، لافتا إلى أنه سينفذ على عدة مراحل.

إنشاء عدد 4 مستودعات جديدة لتخزين الخام ورفع السعة الإجمالية إلى 5,3 مليون برميل

كما استمع الوزير لشرح رئيس شركة ويبكو حول الموقف الحالي لتوسعات المنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء. حيث أوضح أنه في المنطقة الشمالية يجرى إنشاء 4 مستودعات جديدة لتخزين الخام لرفع السعة الإجمالية من 2,8 مليون برميل إلى 5,3 مليون برميل، وأكد أنه سيجري تشغيل مستودعين بنهاية العام الجارى، فيما يتم استكمال مستودعين آخرين ودخولهما الخدمة خلال الربع الأول من العام القادم كما تم الانتهاء من أساسات 4 مستودعات أخرى.

وفى المنطقة الجنوبية أضاف رئيس شركة ويبكو أنه يجرى إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية بطاقة استيعابية 130 ألف طن، تشمل مرحلتين الأولى تنتهى بنهاية العام الجارى وتضم مستودعين للسولار، والثانية بالربع الثانى من العام القادم وتشمل 6 مستودعات للبنزين والسولار ووقود الطائرات، لافتًا إلى أن الرؤية الطموحة تستهدف رفع قدرات الميناء بحلول عام 2030 لتخزين وتداول 20 مليون برميل خام و400 ألف طن منتجات بترولية.

