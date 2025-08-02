السبت 02 أغسطس 2025
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البترول: وصول وحدة التغييز العائمة "إينرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالأردن

البترول،فيتو
البترول،فيتو

 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وصول وحدة التغييز العائمة "إينرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تمهيدًا لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة، وبدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال حسب متطلبات التشغيل وظروف الأحمال على الشبكة القومية للغاز.

بدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال 

يأتي ذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، واستكمالا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية المتكاملة والاستباقية لتنويع مدخلات الشبكة القومية من الغاز الطبيعي، بما يعزز من القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق المزيد من المرونة في الخطط التشغيلية.

 

تعاون مصري أردني في مجال الطاقة 

 وتأتي هذه الخطوة في ضوء التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الطاقة، وبما يعكس التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين الجانبين، وقد قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بإبرام التعاقد مع وحدة التغييز العائمة، وذلك ضمن منظومة متكاملة تستهدف ضمان إمدادات الغاز للسوق المحلي والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، مع مراعاة تنويع مدخلات الشبكة القومية وسرعة التعامل مع أية طوارئ أو مستجدات.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يعزز من أمن الطاقة على مستوى الجمهورية ويلبي احتياجات السادة المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

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