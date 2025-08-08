الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوسطاني للبترول تنجح في إعادة بئر "بلسم 3" لإنتاج الغاز

البترول، فيتو
البترول، فيتو
ads

نجح فريق عمل شركة الوسطانى للبترول في إعادة إنتاج البئر (بلسم-3)، بعد أن كان مرشحا للردم والهجر الدائم P&A بعد نضوب الطبقة المنتجة بالبئر (قواسم).

 وبالرغم من التحديات المتعلقة بمحدودية البيانات وعدم وجود تسجيلات كهربية لطبقة كفر الشيخ بهذا البئر، فقد تم دراسة هذه الطبقة معتمدين على شواهد وتحليل نسب الغاز أثناء الحفر ومن خلال تحليل زلزالي متقدم، ومعايرة AVO، تم تحديد منطقة واعدة داخل تكوين كفر الشيخ السطحي (عصر البليوسين)، وتم اختيار مسافة مناسبة للتثقيب، ولتقليل التكلفة فقد تم الاستعانة بجهاز إصلاح الآبار (BRO-2 Egptco) لاختبار هذه الطبقة السطحية ولإجراء عملية إعادة اكمال البئر بتكلفة منخفضة. 

 

نتائج مبشرة وإضافة 4 مليارات قدم من الغاز لاحيتاطي الشركة 

وأثمرت الإجراءات عن تحويل البئر من بئر مرشح للهجر إلى بئر منتج للغاز الطبيعي بمعدل يومي يقدر بحوالي 5 ملايين قدم مكعب قياسي من الغاز (MMSCFD)، مع إضافة 4 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي (BCF) إلى احتياطيات الشركة.  

وتعد نتائج بلسم-3 المبشّرة حافزًا إيجابيًا لاستكمال الأعمال واستكشاف فرص مماثلة في طبقة كفر الشيخ، مما يُسهم في زيادة الإنتاج على المدى القريب بتكلفة منخفضة وبجدوى اقتصادية عالية.

ويأتي هذا النجاح تماشيًا مع المحور الأول لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في الحقول الناضجة، من خلال الحلول منخفضة التكلفة ومرتفعة التأثير.

ويعد هذا الإنجاز الثاني لشركة الوسطاني في خلال شهر، حيث استطاع فريق عمل الشركة حفر البئر التقييمي (بيجونيا-2)، والذي أسفرت نتائج اختباراته عن إنتاجية تقدر بحوالي 7 ملايين قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا (MMSCFD) بالإضافة إلى حوالي 200 برميل يومي من المتكثفات.

وأشادت شركة الوسطانى بالدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية  والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والتعاون المثمر مع شركة دانا غاز إيجيبت، والذي مكّن الشركة من تنفيذ هذا العمل بثقة، وتقديم نموذج فعّال يتماشى مع أهداف ورؤية الدولة في تأمين مستقبل طاقة أمن ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية القابضة للغازات زارة البترول والثروة المعدنية للغاز الطبيعي وزارة البترول والثروة المعدنية شركة دانا غاز

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads