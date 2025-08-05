وزير البترول يصدر أكبر حركة تنقلات لمديري العمليات بشركات القطاع

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات جديدة شملت عددًا من قيادات العمليات بقطاع البترول، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم المواقع القيادية بالكفاءات وتطوير الأداء ورفع كفاءة التشغيل في مختلف الأنشطة البترولية.

وتأتي هذه الحركة ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث الهيكل الإداري، وتعزيز الخبرات في مواقع المسؤولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وشملت الحركة:

تعيين المهندس محمد عبد الوهاب بشركة السويس للزيت سوكو مساعدا لشركة العمليات وعضوا بمجلس الإدارة.

كما تم تعيين المهندس عادي البسيوني محمود البرماوي مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة رشيد للبترول.

كما تم تعيين المهندس خلف مبروك عيد مبروك مساعد رئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة مجاوبة للبترول، وتعيين المهندس سمير علي إبراهيم مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضوا بمجلس إدارة شركة فرح للبترول.

كما شملت الحركة تعيين المهندس حسام محمد محمود ناجي مديرا عاما للعمليات بشركة أنابيب البترول، وتعيين المهندس محمد محمود السعيد مديرا عاما للعمليات بشركة خالدة للبترول، كما ضمت الحركة تعيين المهندس عبدالسلام عبد السلام عبده مديرا عاما للعمليات وعضوا بمجلس إدارة عجيبة للبترول، وتعيين المهندس محمد عوض علي عوض مديرا عاما للعمليات بشركة بتروجلف.

وتعيين المهندس محمد حسن مديرا عاما للعمليات بشركة أبوقير للبترول.

وتعيين المهندس حسين الشناوي مديرا عاما للعمليات بشركة شقير للبترول والمنصورة للزيت.

وتعيين المهندس محمد خميس مديرا عاما للعمليات بشركة بترو بكر.

وتعيين المهندس مصطفى عثمان مديرا عاما للعمليات بشركة بترو نفرتيني.

كما شملت تعيين المهندس محمد كريم مديرا عاما للعمليات بشركة جنوب الضبعة للبترول.

وتعيين المهندس عماد رفعت عبد الحكيم نائبا لمدير عام العمليات لشركة جمصة للبترول.

وتعيين المهندس مسعود محمد عبد الرحمن مديرا عاما للعمليات بشركة شمال البحرية للبترول.

وتعيين المهندس حسين مرسي مديرا عاما للعمليات بشركة أمل للبترول.

وتعيين المهندس نزيه عبد الشكور مديرا عاما للعمليات بشركة العلمين للبترول.

وتعيين المهندس أيمن عبد الحميد مديرا عاما للعمليات بشركة بترو إسلام.

تعيين محمد عبد الرؤوف محمد الصباغ مديرا عاما للعمليات بشركة بترو أمير.

كما تم تعيين المهندس حربي فتح الله مديرا عاما للعمليات بشركة شمال سيناء للبترول.

وتعيين المهندس محمد طارق مديرا عاما للعمليات بالشركة الوطنية للبترول.

وتعيين المهندس محمود عبدالله مديرا عاما للعمليات بشركة كوم أمبو للبترول.

وتعيين المهندس عيد خليل مديرا عاما لشركة بترو شروق بالتناوب ضمن نطاق مدير عام عمليات شروق بالإدارة العامة للعمليات.

وتعيين المهندس عيد سيد علي خليل مديرا عاما بشركة خالدة للبترول.

وتعيين المهندس أحمد محمد نصر مديرا عاما للعمليات السطحية بشركة بتروجلف.

وكذلك تعيين المهندس فهد محمود مديرا عاما للعمليات بشركة خالدة للبترول.

وأخيرا تعيين المهندس محمد فاروق حسين مديرا عاما للهندسة البترولية بشركة بتروبكر للبترول.

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