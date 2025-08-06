وزير البترول يتفقد بدء تجارب تشغيل سفينة التغييز "إنرجوس فورس" بميناء العقبة

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية زيارة الى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال وزير البترول، الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، و شادى المجالى من مجلس مفوضى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمهندس حسين الصفدي رئيس شركة تطوير العقبة، وذلك لمتابعة بدء تجارب التشغيل لسفينة التغييز "إنرجوس فورس" التي وصلت ميناء العقبة مطلع الشهر الجاري، واستعدادها لبدء استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، لإعادة تغييزه وضخه في شبكة خط الغاز العربي، حيث ستسهم هذه السفينة في تأمين إمدادات الطاقة لقطاعات الاستهلاك المختلفة فى البلدين، والتعامل الفعال مع أي طارئ.

جولة تفقدية لموقع السفينة

وقد أجرى الوزيران جولة ميدانية لموقع السفينة بميناء العقبة، واستمعا إلى شرح فني مفصل من طاقمها حول إمكاناتها التشغيلية.

وأكد المهندس كريم بدوي على متانة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، لافتًا إلى اهمية أهمية التعاون المشترك في قطاع الغاز الطبيعي، مشيرا إلى التكامل الذي يحققه الربط بين البلدين من خلال شبكة "خط الغاز العربي"، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية فى كلا البلدين من إمكانيات لوجستية متقدمة مثل الموانئ وسفن التغييز.

ولفت إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة، والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية في البلدين، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين.

تأمين إمدادات الطاقة

واضاف بدوى إن سفينة التغييز "إنرجوس فورس" سيكون لها مردود إيجابي فى المساهمة فى تأمين إمدادات الغاز للقطاعات المختلفة سواء فى مصر او الأردن، لافتًا إلى أن سعة السفينة تبلغ حوالي 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وسوف يتم تحديد الكميات اللازمة وفقا للاحتياجات الفعلية فى البلدين، موجهًا الشكر لفريق العمل فى البلدين على الجهود المبذولة والعمل التكاملي فى هذه المنظومة الحيوية.

ومن جانبه، اكد الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إن وجود سفينة التغييز "إنرجوس فورس" لها بعد استراتيجى وتعد امتدادًا للتعاون الوثيق بين الأردن ومصر خاصة في مجال الغاز الطبيعي، لافتًا إلى ان سفينة التغييز سوف تساهم فى تامين احتياجات البلدين من الغاز، واضاف أن هناك تعاون كبير وممتد بين مصر والأردن فى مختلف أنشطة الغاز بالأردن.

تفقد محطة ضواغط الغاز في العقبة ومركز التحكم الرئيسي لخط الغاز العربي

كما شملت الجولة التفقدية زيارة لمحطة ضواغط الغاز في العقبة، ومركز التحكم الرئيسي لخط الغاز العربي، حيث استمع الوزيران إلى الى عرض توضيحي حول آلية عمل محطة ضواغط الغاز لتأمين احتياجات محطات الكهرباء بالأردن، كما تم استعراض انظمة التحكم والمراقبة عن بعد الخاصة بخط الغاز العربي “36 بوصة”، وتسهيلاته، إلى جانب وسائل تأمين الخط.

وتم أيضًا عرض استخدام أحدث التقنيات والبرمجيات في إدارة شبكات الغاز الطبيعي بما يضمن كفاءة التشغيل وتأمين الإمداد طبقًا وأعلى معايير السلامة العالمية في صناعة الغاز والبترول.

واوضح فريق عمل محطة ضواغط الغاز ومركز التحكم الرئيسي لخط الغاز العربي أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع فريق عمل مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي التابع لشركة جاسكو "ناتا" بالقاهرة بما يضمن كفاءة التشغيل فى البلدين.

ورافق الوزيران خلال الجولة، المهندس يس محمد، وكيل اول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس معتز عاطف رئيس شركة خالدة للبترول والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، والمهندس إيهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول، والمهندس اسامة السمنودى نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكات، وعطوفة الدكتور سفيان البطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، والمهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية، والمهندس محمد مرزوق الرئيس التنفيذي للشركة الفنية "TGS".

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