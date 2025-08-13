محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من مشكلة في شريان الذراع

وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في استجابة سريعة بعلاج طفلة رضيعة تعاني من انتفاخ بالشريان في ذراعها الأيمن، على نفقة الدولة، ودون تحميل أسرتها أي أعباء مالية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

طفلة تحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصال وتصحيح مسار الشريان

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسيوط وسط المدينة، حيث استمع إلى التماس من أحد المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، أوضح فيه أن طفلته تحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصال وتصحيح مسار الشريان وفقًا للتقارير الطبية، لكنه غير قادر على تحمل تكاليف العلاج.

وعلى الفور، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بنقل الطفلة إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، متكفلًا بجميع مصاريف الكشف والجراحة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة حريصة على تقديم الدعم والرعاية للفئات غير القادرة، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

