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محافظ أسيوط يوجه بتشغيل 2 حضانة أطفال جديدة بمستشفى الإيمان العام (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد الحضانات، فيتو


فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل وصحة المرضى، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام المستشفى 

حرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الاستقبال العام، وقسم الطوارئ والأقسام الداخلي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة وجميعها تعمل بكفاءة موجهًا بتشغيل ٢ حضانة أطفال جديدة لتصبح وحدة الأطفال المبتسرين تضم 32 حضانة فضلًا عن تفقده وحدة الكلى الصناعي التي تضم 37 جهاز غسيل كلوي، ووجه بالتخلص من النفايات الخطرة أولا بأول، وتفقد أيضًا صيدلية المستشفى، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

 

واستمع محافظ أسيوط لعدد من المرضى والمترددين، موجهًا الأطقم الطبية بتقديم التسهيلات للمرضى في الحصول على الخدمة الطبية وبذل المزيد من الجهود والاهتمام براحة المرضى وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

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وأشار «أبوالنصر» إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعته سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها، مؤكدًا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

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