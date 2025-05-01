الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

في لفتة إنسانية، محافظ أسيوط يوجه بعلاج شاب على نفقته الخاصة (صور)

محافظ أسيوط يوجه
محافظ أسيوط يوجه بعلاج مريض على نفقته الخاصة

وجّه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في استجابة سريعة ولمسة إنسانية تعكس اهتمامه بتخفيف معاناة المواطنين، بعلاج الشاب أحمد عصام، من مركز الفتح، على نفقته الخاصة، بعد أن اشتكى من عدم قدرته على تحمل تكاليف الكشف والعلاج. 

محافظ أسيوط يتفقد قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح

 

وكان محافظ أسيوط قد التقى بالمواطن أثناء جولته التفقدية بمدخل قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، حيث لاحظ معاناته من داء الفيل وتقرحات بالساق اليسرى، وعلى الفور قرر اصطحابه إلى مستشفى المبرة العام بأسيوط، ووجه بتوقيع الكشف الطبي الفوري عليه، وتوفير العلاج اللازم له على نفقته الشخصية، مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وضمان حصوله على الخدمة الصحية المناسبة.

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور محمد رسلان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عثمان نائب مدير الفرع والدكتور أحمد محمود مدير مستشفى المبرة.

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محافظ أسيوط يوجه بالتواصل المباشر مع المواطنين لتلبية طلباتهم (صور)

 

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تبذل كافة الجهود الممكنة لدعم ورعاية المواطنين، لاسيما الفئات غير القادرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم الإنساني جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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