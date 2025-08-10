طريقة عمل الكريب الحادق، زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكريب، من طرق المعجنات يعشقها الجميع؛ الكبير والصغير، حتى أصبحت له محلات مخصصة لبيعه فقط، مثل محلات الكشري، إلا أن أسعاره أصبحت لا تناسب الكثير من الأسر المصرية متوسطة الدخل.





ولأن أسعار الكريب ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، خاصة ذات الأعداد الكبيرة، فأصبحت كل ست بيت تحاول أن تجيد طريقة عمل الكريب، بدلا من شرائه جاهز.

طريقة عمل الكريب الحادق بأكثر من حشوة



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب الحادق، بأكثر من حشوة، ما بين الحادق الذي يصلح لوجبة الغداء، وما بين الحلو المحشو بالشوكولاتة، لتحلية مميزة.





طريقة عمل الكريب بصلصة البشاميل والسبانخ



تقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الكريب بصلصة البشاميل، حشوة مميزة وغير تقليدية.



عيش الكريب



لتحضير الكريب:

كوب دقيق

2 بيض

كوب حليب

2 ملعقة طعام زبدة مذابة

1/2ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أبيض

لتحضير الحشوة:

مغلف خلطة البشاميل

صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة

كوب ورق سبانخ مقطع

3 ملعقة طعام جبنة شيدر مبشورة

3 ملعقة طعام جبنة بارميزان مبشورة

حبة بصل صغيرة مقطعة

ملعقة طعام زبدة

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

1/2 كوب صلصة بيتزا

طريقة التحضير:

- سخني الفرن لدرجة 200 درجة مئوية.

- في وعاء متوسط، اخلطي كل مكونات الكريب جيدا واتركها لمدة 10 دقائق.

- امسحي مقلاة متوسطة بالزيت، ثم صبي 3-2 ملاعق من خليط الكريب في المقلاة، وحركيها بشكل دائري بسرعة.

- اتركيها على النار حتى يجف سطح الكريب، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى، اتركيها لمدة 15 دقيقة، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

- حضري صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف.

لتحضير الحشوة:

- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

- صبي عليها صلصة البيتزا، وأخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

طريقة عمل الكريب الحادق بفاهيتا الدجاج

الكريب الحادق

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل الكريب بفاهيتا الدجاج، لوجبة غداء مميزة.

مقادير الكريب:

3 بيضات

كوب ونصف دقيق

كوب حليب

رشة فلفل

جبنه موتزريلا

مايونيز

مكونات فاهيتا الدجاج:

نصف كيلو شرائح صدور دجاج

بصله مفرومه ناعم

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقتين كبار زبادي

عصير ليمونه

بابريكا

جنزبيل

بهارات دجاج

فرقه

حبهان مطحون

ملح وفلفل

بصله شرائح

فلفل ألوان

مشروم شرائح طازج

الطريقة:

تتبل الدجاج بالزبادي والبصل المفروم والثوم والبهارات، وتنقع بها لمدة يوم كامل.

في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق نضع الدجاج، وتقلب حتى النضج، ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والمشروم وتقلب جيدا لمدة خمس دقائق حتى النضج التام.

في الخلاط نخلط البيض والدقيق والحليب، حتى يصبح خليط ناعم، ونسكب قليلا منه في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق لمده 30 ثانيه، ثم نقلب على الجهة الأخرى.

وهكذا حتى تنتهي الكمية، ثم نأخد واحدة من الكريب، وندهنه بالمايونيز.

ونضع الجبنه ثم الفاهيتا ونلف الكريب، ونضعه على طاسة أو جريل ساخن، لتسيح الجبنة وتمسك كل المكونات في بعض وتقدم.

طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة

الكريب بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة، بكل سهولة في البيت، لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة على اليوم.

مقادير عمل الكريب:

2 بيض

1.5 كوب دقيق

ملح

50 جرام شوكولا سوداء

0.5 كوب سكر بودرة

45 جرام زبدة مذوبة

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيرة فانيلا

0.5 ملعقة صغيرة كاكاو بودرة

طريقة عمل الكريب:

يخفق البيض في وعاء، ويخلط الدقيق والكاكاو والملح والسكر البودرة في وعاء أخر، ثم ينقل البيض، ويخلط المزيجان بواسطة ملعقة.

تذاب الشوكولاته مع الزبدة في المايكرويف، وتضاف إلى المزيج، ثم يضاف الحليب والفانيلا بشكل تدريجي، مع تحريك مستمر حتى يصبح المزيج ناعمًا من دون أي كتل، ويوضع جانبا لمدة 30 دقيقة.

تسخن المقلاة وتدهن بقليل من الزبدة او الزيت؛ لتكون طبقة دهنية على سطحها لا اكثر، ثم يسكب المزيج في الزجاجة او في كيس للتزيين ويسكب المزيج في المقلاة، مع تشكيل دوائر صغيرة وحلقات واشكال اخرى.

في وعاء نخلط كل من الدقيق والبيض والزبدة والحليب ورشة الملح والفانيليا جيدًا.

تحمى مقلاة غير لاصقة على النار هادئة وتسكب معلقة كبيرة من المزيج في المقلاة وتوزع بسرعة لتغطي قعر المقلاة باكملها وحين يصبح لون الكريب على لون دهبي نقلبه على الوجه الثاني وأيضا ليصبح لونه ذهبي ترفع عن النار وتوضع في طبق جانبي ويتم تكرار العملية حتى نفاذ الكمية.

ولتحضير الكريمة:

يوضع في وعاء كل من الحليب والطحين والسكر والبيضة ويخفق جيدا ويوضع على النار مع التحريك المستمر حتى تجمد وتوضع في البراد حتى تبرد، وفي هذا الوقت وتكون بردت قطع الكريب.

ونحضر قطعة كريب وتدهن بقليل من شوكولاتة السائلة للدهن ويوضع فوقها قليل من الكريمة وتلف وتقطع الى دوائر وتوضع في طبق التقديم.





