5 وجبات خفيفة للأطفال مشبعة وصحية وتساعدهم على النمو

من الطبيعي والصحي أن يحتاج الأطفال إلى وجبة خفيفة بين الوجبات، وذلك لأن أجسام الأطفال تحتاج إلى وقود كبير لمواكبة نموهم وتطورهم.

وقالت أخصائية التغذية للأطفال هانا ليكين، لموقع "Cleveland Clinic" الطبي، إن الأطفال يحتاجون إلى سعرات حرارية أعلى بكثير لكل كيلوغرام من وزن الجسم مقارنة بالبالغين، وإنهم يحتاجون إلى هذه السعرات الحرارية لدعم نمو عظامهم ونمو عضلاتهم ووظائف الجسم.

فحين يحتاج البالغون إلى حوالي 25 إلى 30 سعرًا حراريًا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، يحتاج الأطفال إلى ضعف هذا العدد تقريبًا - حوالي 60 إلى 80 سعرًا حراريًا لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

عندما يبحث الطفل عن وجبة خفيفة بعد المدرسة، فإن أفضل الأطعمة هي التي ستملأ بطونه بالعناصر الغذائية التي ستجعل أجسامهم تشعر بالشبع.

ما الذي يجعل الوجبات الخفيفة للأطفال صحية؟

الوجبات الخفيفة الصحية للأطفال هي الأطعمة التي ستملأ بطونهم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها، على وجه التحديد، يجب أن تكون الوجبات الخفيفة الصحية:

غنية بالبروتين.

غنية بالألياف.

غنية بالدهون غير المشبعة.

قليلة السكر.

تميل الوجبات الخفيفة الصحية إلى أن تكون أطعمة حقيقية وكاملة، وليس الكعك المعلب والبسكويت والمقرمشات والوجبات الخفيفة المصنوعة من الفاكهة، لأنه على الرغم من أن هذه الأطعمة قد تكون مريحة، إلا أنها تميل إلى أن تكون أقل كثافة بالعناصر الغذائية، وهذا يعني المزيد من الكربوهيدرات البسيطة والسكر وأقل من الألياف والبروتينات التي ستملأ البطن الجائعة بالفعل.

يمكننا تناول الكثير من الوجبات الخفيفة التي لا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، مثل رقائق البطاطس وشرائح الخضار، ويتطلب الأمر المزيد من الطعام والمزيد من الوقت لبناء الشعور بالشبع من هذه الأنواع من الأطعمة، لذا، نتناول المزيد منها قبل أن نشعر بالشبع. وبحلول ذلك الوقت، يحين وقت العشاء ولا يشعر الطفل بالجوع لتناول وجبته لأنه تناول سعرات حرارية فارغة.

من ناحية أخرى، تملأ الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات الجسم بشكل أسرع، لذا لا يأكل الشخص الكثير منها.

أفكار وجبات خفيفة صحية للأطفال

الخضروات والحمص

تعد الخضروات مصدر رائع للألياف والبروتين والدهون غير المشبعة (الصحية) التي يمكن أن تغري أطفالك بتناول المزيد من الخضروات.

مقرمشات الحبوب الكاملة

إذا كان الطفل يحب الوجبات الخفيفة المقرمشة، فإن مقرمشات القمح الكامل يمكن أن تكون بديلًا صحيًا لرقائق البطاطس والبريتزل.

يمكن تناولها مع البروتين الصحي عن طريق دهنها بالحمص أو الجبن القريش أو إضافة شريحة جبن فوقها.

المكسرات وزبدة المكسرات

مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبذور، تعد المكسرات وزبدة المكسرات مصدرًا جيدًا للدهون غير المشبعة.

فالدهون غير المشبعة مفيدة لنمو دماغ الأطفال والهرمونات والنمو والتطور بشكل عام.

يمكن إقران المكسرات وزبدة الجوز بالفواكه للحصول على مزيج حلو ولذيذ، جرب:

شرائح الموز أو التفاح مع زبدة الفول السوداني.

الفراولة واللوز.

العنب والجوز.

شرائح البرتقال والفستق.

الفواكه ومنتجات الألبان

يمكن أن تكون منتجات الألبان مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم الكالسيوم وفيتامين د، الذي يساعد في دعم نمو العظام الصحي، كما أن تناول منتجات الألبان مع الفاكهة يساعد الأطفال على الحصول على المزيد من الفيتامينات والألياف المهمة للغاية.

فيحتاج الأطفال إلى حوالي ثلاث إلى أربع حصص من منتجات الألبان يوميًا لدعم عظامهم النامية، لذا فإن أي وقت يمكن مساعدتهم فيه على الحصول على المزيد من الكالسيوم وفيتامين د في نظامهم الغذائي هو أمر جيد.

جرب الاحتفاظ بالعناصر منفصلة مع كوب من الزبادي العادي وحفنة من التوت.

يمكنك الحصول على فوائد مماثلة من مجموعات أخرى من الفاكهة ومنتجات الألبان أيضًا، جرب كوبًا من الحليب مع شرائح التفاح أو الجبن القريش مع الفاكهة أو الكمثرى مع شرائح الجبن.

لفائف الديك الرومي والجبن مع الخضار

يعتبر الديك الرومي مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون وهو عنصر أساسي في علب الغداء المدرسية للعديد من الأطفال.

يمكن أن تكون شريحة الديك الرومي المقترنة ببعض الجبن والخضروات وجبة خفيفة دسمة أو وجبة صغيرة يمكن أن تحتوي على قوة غذائية.

أضف بعض الخضروات على الجانب، مثل أعواد الجزر أو أعواد الكرفس أو شرائح الفلفل الأحمر لزيادة الألياف والفيتامينات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.