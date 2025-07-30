اتحاد جدة يسقط أمام فولهام برباعية ودية استعدادا للموسم الجديد

خسر اتحاد جدة أمام فولهام بنتيجة 2-4، اليوم الأربعاء في لقاء ودي استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

اتحاد جدة يخسر أمام فولهام

وافتتح فولهام التسجيل مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة السابعة، عبر تسديدة قوية لمهاجمة هاري ويلسون من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس حامد الشنقيطي في التعامل معها.

وفي الدقيقة 22، أضاف سميث رو الهدف الثاني للفريق اللندني، بعدما حول كرة عرضية، سقطت في مرمى الشنقيطي الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعانق الشباك.

وأضاف جوش كينج الهدف الثالث لفريق فولهام في الدقيقة 39، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات، حولها بيمينه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 45+1، تلقى المدافع جورجي كوينكا تمريرة عرضية أرضية من ركلة ركنية، سددها مباشرةً بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وقلص كريم بنزيما الفارق في الشوط الثاني، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 68، بعد ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى، قبل أن ترتد له ليسكنها في الشباك.

وسجل المهاجم الفرنسي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 73، بعدما حول عرضية أرضية من مواطنه موسى ديابي إلى داخل الشباك ببراعة.

وبدأ "النمور" المعسكر بالهزيمة من فنربخشة التركي 0-4، ثم من فيتوريا جيماريش البرتغالي 1-3، وأخيرًا أمام فولهام 2-4.

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