مواعيد عرض المسلسل الخليجي "عايشين معانا"

انطلق مؤخرا، وبالتحديد يوم الخميس الماضي 7 أغسطس، عرض مسلسل خليجي جديد وهو “عايشين معانا” الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين المميزين.

ويبحث الجمهور المتابع للعمل عن كل التفاصيل الخاصة به وفي مقدمتها مواعيد عرض مسلسل عايشين معانا.

موعد عرض مسلسل عايشين معانا

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل عايشين معانا، فإن الحلقات تعرض كل يوم خميس في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر والسعودية، بواقع حلقتين كل أسبوع، وذلك عبر منصة شاهد.

قصة وأبطال مسلسل عايشين معانا

مسلسل عايشين معانا عمل سعودي كوميدي عائلي بطابع خيالي، وتدور أحداثه حول عائلة أبو أنس التي تنتقل إلى مجمع سكني جديد في الرياض، إلا أن العائلة ليست عادية، بل جاءت من عالم “الجن” في مهمة سرية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المفارقات والمواقف التي تجمع بين الغموض والكوميديا.

المسلسل من بطولة نخبة من نجوم الخليج منهم: خالد صقر، فاطمة الشريف، مهند الصالح، أحمد الكعبي، جبران الجبران، عبدالرحيم الشربجي، سعيد صالح، عائشة كاي، سماح زيدان، فهد المطيري، أغادير السعيد، ومصعب المالكي، وتأليف الكاتب السعودي علاء حمزة، وإخراج مشاري.

