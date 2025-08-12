الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض المسلسل الخليجي "عايشين معانا"

بطل مسلسل عايشين
بطل مسلسل عايشين معانا، فيتو

انطلق مؤخرا، وبالتحديد يوم الخميس الماضي 7 أغسطس، عرض مسلسل خليجي جديد وهو “عايشين معانا” الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين المميزين.

 ويبحث الجمهور المتابع للعمل عن كل التفاصيل الخاصة به وفي مقدمتها مواعيد عرض مسلسل عايشين معانا.

موعد عرض مسلسل عايشين معانا 

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل عايشين معانا، فإن الحلقات تعرض كل يوم خميس في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر والسعودية، بواقع حلقتين كل أسبوع، وذلك عبر منصة شاهد.

قصة وأبطال مسلسل عايشين معانا

 مسلسل عايشين معانا عمل سعودي كوميدي عائلي بطابع خيالي، وتدور أحداثه حول عائلة أبو أنس التي تنتقل إلى مجمع سكني جديد في الرياض، إلا أن العائلة ليست عادية، بل جاءت من عالم “الجن” في مهمة سرية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المفارقات والمواقف التي تجمع بين الغموض والكوميديا.  

المسلسل  من بطولة نخبة من نجوم الخليج منهم: خالد صقر، فاطمة الشريف، مهند الصالح، أحمد الكعبي، جبران الجبران، عبدالرحيم الشربجي، سعيد صالح، عائشة كاي، سماح زيدان، فهد المطيري، أغادير السعيد، ومصعب المالكي، وتأليف الكاتب السعودي علاء حمزة، وإخراج مشاري.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد عرض مسلسل عايشين معانا خالد صقر سعيد صالح عايشين معانا فاطمة الشريف مسلسل عايشين معانا منصة شاهد

مواد متعلقة

بيسان إسماعيل تتصدر التريند بسبب "علاش"

بعد يوم واحد من عرضه، "ما تراه ليس كما يبدو" يتصدر "الأكثر مشاهدة" على Watch it

كريم العدل يعلن الانتهاء من مونتاج مسلسل 220 يوم

موعد عرض مسلسل 220 يوم الحلقة 8

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads