الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل عرضه على الشاشات، كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى

ابطال مسلسل سلمى،
ابطال مسلسل سلمى، فيتو

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق المسلسل المعرب “سلمى”، الذي يشارك به مجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين وفي مقدمتهم الفنان نيقولا معوض، ومن المتوقع أن يستقطب العمل شريحة واسعة من الجمهور العربي.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى 

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة>

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل سلمى على قناة CBC وقناة MBC1 يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، كما ستعرض منصة شاهد التابعة لمجموعة قنوات MBC1 العمل أيضا.

أبطال مسلسل سلمى

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.    

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلمى مسلسل سلمى الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”

حكاية فلاش باك الحلقة الثانية، زياد في صدمة بعدما تواصلت معه مريم من زمن آخر

بيسان إسماعيل تتصدر التريند بسبب "علاش"

بعد يوم واحد من عرضه، "ما تراه ليس كما يبدو" يتصدر "الأكثر مشاهدة" على Watch it

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads