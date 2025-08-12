الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بمشاركة أبطال من الجزء الأول، نجوم “وتر حساس 2” يواصلون تصوير المسلسل

أبطال مسلسل وتر حساس،
أبطال مسلسل وتر حساس، فيتو

يواصل صناع مسلسل وتر حساس تصوير الجزء الثاني من العمل، ويشارك في بطولة هذا الجزء الجديد المنتظر عدد من أبطال الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

من المقرر أن يشهد العمل تطورات درامية جديدة مع استمرار تواجد شخصيات رئيسية من الجزء الأول.

ومن أبرز نجوم الجزء الأول الذين يشاركون في مسلسل وتر حساس 2 الفنانة إنجي المقدم، إلى جانب الفنان محمد علاء، والفنانة هيدي كرم، والفنانة هاجر عفيفي، والفنان شريف الشعشاعي الذي قدم شخصية “بيبو”. 

أبطال مسلسل وتر حساس 2

 مسلسل وتر حساس 2 سيكون بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، وسيشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول بينما سينضم نجوم جدد للعمل مثل الفنانة غادة عادل والفنانة رانيا منصور والفنانة إلهام وجدي. 


أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس الجزء الأول كان من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وتر حساس 2 مسلسل وتر حساس مسلسل وتر حساس 2 الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

حكاية فلاش باك الحلقة الثانية، زياد في صدمة بعدما تواصلت معه مريم من زمن آخر

بيسان إسماعيل تتصدر التريند بسبب "علاش"

بعد يوم واحد من عرضه، "ما تراه ليس كما يبدو" يتصدر "الأكثر مشاهدة" على Watch it

كريم العدل يعلن الانتهاء من مونتاج مسلسل 220 يوم

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads