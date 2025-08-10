الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حكاية فلاش باك الحلقة الثانية، زياد في صدمة بعدما تواصلت معه مريم من زمن آخر

أحمد خالد صالح، فيتو
أحمد خالد صالح، فيتو

شهدت حكاية فلاش باك الحلقة الثانية، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، تصاعدًا مثيرًا للأحداث، حيث يجد البطل زياد الكردي (أحمد خالد صالح) نفسه أمام لغز جديد بعد ظهور حساب زوجته الراحلة مريم (مريم الجندي) على “فيسبوك” بحالة “أونلاين”، رغم مرور عامين على وفاتها.  

يبدأ زياد في حكاية فلاش باك الحلقة الثانية رحلة بحث عن تفسير لظهور الحساب، فيحاول فتح هاتفها المكسور ويتواصل مع شقيقتها وصديقتها المقربة، لكن دون جدوى، حتى بعد أن يتمكن من فتح الهاتف في أحد محال الصيانة، لا يجد سوى الرسالة الأخيرة بينهما. 

الصدمة تتضاعف عندما تصله رسالة جديدة من الحساب، وحينما يتواصل معه يجد صوت مريم، ويلجأ زياد لصديقه خالد، المتخصص في عالم التكنولوجيا، الذي يؤكد أن الحساب لم يفعل منذ عامين، مما يزيد الغموض. 

لاحقًا، يواصل زياد الكردي الاتصال بالحساب عبر “ماسنجر”، ويستمع لصوت مريم يرد عليه مباشرة، وهو ما يصيبه بحالة رعب وارتباك شديد، ويحاول زياد إيجاد تفسير منطقي، فيبدأ البحث عن تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات، ورغم تأكيد صديقه أن التقليد الكامل مستحيل، ينصحه بمواصلة المحادثات لكشف الحقيقة.  

وفي مشهد “فلاش باك”، يستعيد زياد أول لقاء جمعه بمريم في معرض فني، حيث كانت تتأمل لوحة مؤثرة، ليخبرها أنه المصور صاحب العمل، ومن هنا بدأت علاقتهما.  

و يتواصل زياد مع “مريم” عبر الرسائل، ويطلب من مريم رسم صورة سيرسلها لها وتوافق مريم نظير مبلغ مالي كبير، وتحت ضغط زياد تدعوه مريم  للقاء، ولكنه لا ينجح في الوصول لهذا المكان حيث أنه لم يعد موجودًا منذ سنوات، ثم تدعوه في اليوم الثاني لمكان آخر ولكنها ترحل قبل أن يصل وفي المكان الثالث يذهب زياد. 

الصدمة الكبرى تأتي عندما يسمعها تتحدث عن إصابة محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال عام 2018، رغم أنه يعيش في 2024 والمباراة التي يشاهدها الجميع من حوله هي مباراة الزمالك، ويطلب منها التواصل عبر الفيديو كول فيجدها مريم بالفعل تجلس في المكان ذاته ولكن في زمن مختلف ليجد نفسه محاصرًا بين زمنين وواقعين مختلفين، قبل أن ينهار فاقدًا الوعي. 

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكاية فلاش باك الحلقة الثانية حكاية فلاش باك حكاية فلاش باك الحلقة 2 أحمد خالد صالح الفنان احمد خالد صالح ما تراه ليس كما يبدو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق عرض حكاية فلاش باك من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

مسلسل 220 يوم الحلقة 6، أسرة كريم فهمي تعرف بأمر مرضه

نهاية “هندية” لمسلسل آسر، دراما الانتقام التي أرهقها المط وأفسدتها النهاية

مواعيد عرض مسلسل أفراح إبليس 3

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

صفقة غاز إسرائيل؟!

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads