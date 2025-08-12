حكاية فلاش باك الحلقة 4، زياد يكتشف تفاصيل صادمة عن علاقة مريم ومروان

شهدت حكاية فلاش باك الحلقة الرابعة، ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، ظهور زياد الكردي (أحمد خالد صالح) في حالة صحية سيئة بعدما شاهد مريم (مريم الجندي) تركب سيارة مروان، وهي نفس السيارة التي صدمتها في الماضي، حاول زياد تحذير مريم من مروان ونيته المؤذية تجاهها، لكنها أغلقت الهاتف في وجهه.

ويتواصل زياد مع سالي، صديقة مريم المقربة، التي اعترفت له أن مروان كان على علاقة بمريم قبل زواجها، وأنه شخص سام وكان يعاملها بعنف ويضربها، الصدمة دفعت زياد للتعمق أكثر في هاتف مريم، ليكتشف رسائل صوتية قديمة تحمل تهديدا من مروان لمريم.

ومن جانبه يحاول سامح (محمد يونس)، إقناع زياد بالتوقف عن مطاردة الأوهام والرضا بقدر وفاة زوجته، لكن زياد أصر أن مريم قُتلت عمدًا.

لاحقًا، واجه زياد مريم في فيديو كول وهي مصابة بكدمات في وجهها بأن مروان مؤذي ويجب أن تبتعد عنه، لكنها فاجأته بتأكيد استمرارها في علاقتها بمروان رغم اعتدائه عليها، وترفض تدخل زياد في حياتها، وتبلغه أن مروان (خالد أنور) يحبها وهو الذي وقف بجانبها خلال أزمتها، ثم تغلق الهاتف في وجهه، فينفعل ويكسر صورة حفل زفافهم من غضبه.

يلجأ زياد لصديقه خالد، الذي نصح زياد باستفزاز مروان لإجباره على فتح حسابه الإلكتروني حتى يمكن تتبع موقعه، فأرسل له زياد رسالة تهديدية من هاتف مريم.

يذهب زياد إلى المطعم الذي اعتادت أن تجلس به مريم ويسأل عنها فلا يعرفها أحد، ولكنه يكتشف أن هناك شخص واحد فقط يعمل منذ سنوات في هذا المطعم يدعى زكريا ولكنه غير متواجد حاليا، فيحصل زياد على عنوانه ويذهب إليه، ولكنه يكتشف أن ابن عمه سامح يراقبه، فيغضب ويطلب منه الابتعاد تماما عن طريقه، خاصة أنها لا يصدق ما يقوله عن مقابلة مريم والحديث معها عبر فيديو كول، ومعرفته بالشخص الذي قتلها.



وعندما تستمع رانيا، شقيقة مريم المقيمة في ألمانيا، للرسائل التي أرسلها لها زياد، اتصلت له لتكشف له تفاصيل صادمة عن ماضي مريم مع مروان، كاشفة أن علاقتهما بدأت حين كان مدربها في الرقص، وتختتم الحلقة أحداثها بظهور خالد أنور لأول مرة في أحداث المسلسل حيث كان يشاهد بروفة رقص لمريم وعدد من الراقصين.

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض حكاية فلاش باك ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات.

