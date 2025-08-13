ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي، لمزاولته نشاطًا إجراميًّا بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بحوزته كيلو حشيش، ضبط عاطل للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

ووردت معلومات للواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ باتخاذ عنصر إجرامي دائرة المركز وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم بالإتجار في المواد المخدرة.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفى كامل، تبين صحة المعلومة، وقيام المدعو "شحته" عاطل بالاتجار في المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته " بندقية آلي - وبندقية خرطوش - و2 طبنجة - وكيلو حشيش".

وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة الأسلحة النارية، وحرر المحضر اللإزم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي امرت بحبسه 4 أيام مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

