الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكاوى ومطالب المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة شبرا الخيمة، للاستماع إلى شكاوى ومطالب أهالي شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية والعمل على حلها فوريًا.

محافظ القليوبية يتابع مستجدات تنفيذ "ممشى أهل مصر" ببنها

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم هدد بفضح أمور مخلة بالحياء مقابل المال في القليوبية


توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم، أبرز مطالب المواطنيين  في  لقاء المحافظ الجماهيري 

تناولت الطلبات قضايا اجتماعية وخدمية، أبرزها توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم حاملي "كارت الخدمات المتكاملة"، وتقديم دعم مادي ومعيشي للحالات الإنسانية، منها توفير معاش لسيدة مريضة، وشقة سكنية لأرملة، وماكينة خياطة وسلع غذائية لإقامة مشروعات صغيرة.
كما وجه محافظ القليوبية بنقل طلاب لمدارس قريبة من إخوتهم، وتحرير محضر لمواطن أنشأ حظيرة مواشي داخل الكتلة السكنية، وتسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لإحدى الشقق.
وأكد أن هذه اللقاءات تأتي لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمحافظة

