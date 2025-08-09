لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الشاغرة

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم السبت لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى التجديد لوظائف مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مدير عام الشئون الطبية، مدير عام الدراسات العليا والبحوث، أمين كلية الهندسة بشبرا، أمين كلية التجارة، كما شمل التجديد أيضا وظائف كلا من مدير عام العلاقات العامة والاعلام ومدير عام المدن الجامعية والتغذية وأمين كلية التربية وأمين كلية الآداب، وكذلك النظر فى شغل وظيفة أمين كلية الزراعة.

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية



واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة السابق عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى عضوًا من الخارج.

