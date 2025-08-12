الثلاثاء 12 أغسطس 2025
خروج جثمان بطل سباقات السيارات الدولي هيثم سمير من مشرحة بنها التعليمي

مقتل بطل السباقات
مقتل بطل السباقات هيثم سمير،فثتو

خرج، منذ قليل، جثمان بطل سباقات السيارات الدولي ومنظم فعاليات الأوتوكروس هيثم سمير، من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، برفقة أسرته وأصدقائه، داخل سيارة تابعة لجمعية الإيمان الخيرية ببنها، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير.

حريق يلتهم مصنع أحذية بالخانكة، ومحافظ القليوبية يتابع الموقف ميدانيا (صور)

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

 

وكان الجثمان قد نُقل من مستشفى قليوب إلى مستشفى بنها التعليمي عقب استكمال إجراءات الفحص والتشريح بمعرفة الطب الشرعي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وسط حالة من الحزن بين ذويه.

وتعود أحداث الواقعة إلى نزاع على قطعة أرض بمحافظة القليوبية، تطور إلى مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، انتهت بإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مصرعه في الحال، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المشتبه في تورطهم، فيما يواصل فريق البحث الجنائي جمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

يُذكر أن هيثم سمير يُعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، وحقق بطولات محلية ودولية، آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، بجانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وتجارته في مجال السيارات.

بنها التعليمي بطل السباقات الدولي محافظة القليوبية مستشفي بنها التعليمي مستشفي قليوب مستشفي بنها أخبار هيثم سمير

